Пермь, , 08:42 — REGNUM В пермском аэропорту «Большое Савино» из-за неблагоприятных погодных условий сроки реконструкции рулёжной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трёх самолётов были сорваны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, финансовые обязательства перед подрядчиков выполнены. Разработан новый график производственных работ.

Согласно новому плану, реконструкцию перрона вместе с рулёжной дорожкой должны завершить к июню 2020 года. В июне начнется установка телетрапов. В августе 2020 года планируют завершить полностью все работы и ввести телетрапы в эксплуатацию.

Добавим, реконструкция перронов осуществляется с апреля 2018 года. На работы из федерального бюджета выделено 500 млн рублей. Стоимость телетрапов — 232 млн рублей.

С 2017 года в аэропорту действует новый терминал. Его пропускная способность — составляет 904 пассажира в час.