Самара, , 08:44 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте может быть повышена в Самаре с 2020 года. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновником, повысить тариф на 3,6% с 2020 года было предложено на совещании в администрации Самары.

Ожидается, что стоимость одной поездки составит 29 рублей, если оплата будет произведена по безналичному расчету, и 32 рубля при оплате за наличный расчет.

В мэрии напомнили, что стоимость тарифа не менялась с начала 2019 года, а до этого стоимость не повышали три года.

По словам председателя Общественной палаты Самары Сергея Семченко, повышение тарифа на 3,6% является минимальным и стимулирует переход на безналичный расчет.