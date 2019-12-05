Берлин, , 08:31 — REGNUM Реализация новых легковых автомобилей в Германии в ноябре выросла на 9,7%, до 299 127 экземпляров. Об этом сообщает Федеральное транспортное агентство Германии (KBA).

Количество проданных с января по ноябрь 2019 года легковушек в Германии составляет 3 300 000 экземпляров — это на 3,9% больше, чем год назад.

Стоит отметить, что почти все немецкие бренды показали положительные результаты продаж в прошлом месяце. Так, реализация автомобилей Porsche выросла на 158,7%. Кроме того, успешные продажи были у немецких марок Smart (+59,5%), Audi (+41,0%) и Volkswagen (+27,2%). Хуже были продажи у Mini (-18,9%) и Opel (-17,3%).

Среди импортных брендов Tesla показала трехзначный рост продаж (+129,5%). Также увеличение продаж было зафиксировано у таких брендов, как Alfa Romeo (+40,2%), DS (+36,3%), Ssangyong (+32,7%), Peugeot (+27,4%) и Mazda (+26,7%). А вот отрицательный результат был отмечен у японских марок Suzuki (-35,9%) и Honda (-20,1%).

В Германии больше всего востребованы внедорожники. Их доля составляла 22,1% (+28,6%). За ними следует класс компактный авто с долей в 20,2%.

Напомним, в ноябре 2019 года в Германии был выбран лучший автомобиль года. Им стал электрокар Porsche Taycan.

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