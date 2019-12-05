Киев, , 08:25 — REGNUM Предлагая Газпрому цены на транзит газа, украинская сторона исходит из европейской методики расчёта тарифа, которую в настоящее время вводит Украина. Об этом заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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Он отметил, что предлагаемый российской компании тариф «не может считаться завышенным», так как, согласно вышеупомянутой методике, соответствует актуальным расходам оператора газотранспортной системы.«При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие ты потери не должны превышать затраты эффективного и структурно подобного оператора, — пояснил Витренко на своей странице в Facebook. — Другими словами, расчеты транзитного тарифа, которые были представлены Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, лишь покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным».

При этом Витренко заверил, что «этот тариф будет экономически выгодным для всех сторон: украинской, европейской и российской».

При этом топ-менеджер украинской компании подчеркнул, что Газпрому было разъяснено, что компания может обратиться к оператору или регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных газопроводов или если он делает экспорт невыгодным для Газпрома.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что российско-украинские переговоры по газу могут состояться 5 декабря, если и Газпром, и «Нафтогаз» будут готовы к этому.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через территорию Украины, однако назвал условия, предлагаемые Киевом, «экономически неприемлемыми» для России. При этом глава государства добавил, что российская сторона намерена добиваться изменения ситуации и выразил надежду, что сторонам удаться согласовать позиции.

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