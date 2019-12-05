Нижний Новгород, , 08:17 — REGNUM Судья Арбитражного суда Нижегородской области Денис Погорелко 16 января 2020 года начнёт рассматривать банкротный иск министерства имущественных и земельных отношений региона к региональному отделению общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов». Претензии ведомства не могут рассмотреть с апреля 2019 года, когда был подан иск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление министерство подало в связи с наличием долга у ответчика в размере 1 207 254,5 рубля. Управляющего для организации предложено выбрать из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (Москва).

В июле 2019 года министерство отсудило у общества задолженность «по арендной плате в сумме 547 534 рубля 68 копеек за период с 01.04.2016 по 31.12.2018 и пени в сумме 66 463 руб. 23 коп. за период с 25.06.2016 по 15.03.2019 год». Долг возник по аренде участка, договор о которой заключён в октябре 1998 года и действовал «на время совместной деятельности по строительству объекта» с администрацией Нижнего Новгорода. На участке площадью 1,4 га планировалось строительство гаражных боксов. Надел расположен около территории АО НАЗ «Сокол» в Московском районе.

После истечения срока действия договора «арендатор продолжал пользоваться арендованным участком при отсутствии возражений со стороны арендодателя».

По данным ЕГРЮЛ, общество автомобилистов существует с августа 1995 года, председатель — Вадим Поясов (совладелец компании, работающей в судебно-экспертной сфере, — ООО «Эксперт моторс»).