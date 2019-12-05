Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти марки Brent завершились 4 декабря ростом на 3,3%. Цена на американской сессии повышалась до $63,49. Рост котировок начался на европейской сессии на фоне общего ослабления американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На торгах в Нью-Йорке рост ускорился после выхода данных о запасах в США и сообщения Bloomberg. Согласно данным минэнерго США, запасы нефти за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 4,856 млн баррелей (прогноз был — 1,500 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 3,385 млн баррелей (прогноз был +1,750 млн баррелей), запасы дистиллятов — 3,063 млн баррелей (прогноз был +0,250 млн баррелей). Добыча нефти сохранилась на уровне 12,9 млн баррелей в сутки.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что США и Китай близки к соглашению о размере тарифов, которые будут отменены в рамках первой фазы торговой сделки. Инвесторы расценили сообщение как шанс подписать соглашение до 15 декабря.

Сегодня, 5 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,13%. Покупатели отыграли 85% потерь, которые они понесли 29 ноября.

Сегодня начинается встреча ОПЕК. На ней могут договориться о значительном сокращении добычи нефти. Если покупатели преодолеют уровень $63,50, то им откроется дорога к $65,15. Поддержка остается на уровне $60,35.

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