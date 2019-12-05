Оренбург, , 08:06 — REGNUM В Оренбурге с 3 декабря началась внеплановая проверка всех мостов. На подготовку проектов капитального ремонта инженерных сооружений в горбюджете на 2020 год заложили 15 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

По итогам внеплановой проверки примут решение о том, какие мосты необходимо отремонтировать в первую очередь.

Напомним, в городе находится 14 мостов. Из них 11 сооружений на 2018 год имели опасные и значительные дефекты. Стоимость затрат на обследование и проектирование усиления объектов оценивалась в 40 млн рублей.

Напомним, 2 декабря в Оренбурге частично обрушился мост на ул. Терешковой. Пострадали два человека. Губернатор жал поручение проверить состояние всех мостов в регионе.

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