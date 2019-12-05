Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM В Екатеринбурге началась подготовка к проведению VII Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет летом 2020 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В рамках подготовки к мероприятию Екатеринбург посетила китайская делегация, которая провела переговоры в правительстве региона и Уральской торгово-промышленной палате, а также посетила международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО».

"Мы уже приступили к формированию делегации для участия в ЭКСПО. В нее войдут преимущественно промышленные и высокотехнологичные компании, прорабатывается вопрос организации из Харбина чартерного рейса для участников», — заявил глава китайской делегации Тань Байчен, напомнив, что договорённости о проведении совместной выставки были достигнуты между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР в ноябре.

Напомним, что организованная Россией и Китаем промышленная выставка пройдёт в Екатеринбурге в 2020 году с 7 по 10 июля параллельно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ.