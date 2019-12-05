Саратов, , 07:58 — REGNUM В рамках рассмотрения банкротного иска саратовский арбитраж признал обоснованным требование банка «Россия» к ООО «Тролза-маркет» — «дочерней компании» московского АО «Городской транспорт» (Гортранс), координирующего деятельность троллейбусов в столице. Наблюдение вводится на четыре месяца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наблюдение над саратовской компанией будет действовать до 29 марта 2020 года. Временным управляющим назначен Павел Орфаниди (Санкт-Петербург). Также в реестр включили требование банка на сумму 189 623 179,31 рублей, из которых «187 414 056,24 рубля — просроченная задолженность по основному долгу, 960 176,12 рубля — сумма задолженности по процентам, начисленным за пользование кредитной линией в течение сроков, установленных кредитным договором, 621 290,42 рубля — сумма задолженности по процентам, начисленным на просроченный кредит в течение сроков, установленных кредитным договором, сумма неустойки, установленной при несвоевременном погашении транша, а также при нарушении срока возврата кредита». Помимо этого, более 627 тыс. рублей — ещё одна неустойка.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Тролза-маркет» учреждено в Саратовской области в феврале 2003 года для торговли автотранспортными средствами. Гендиректор — Игорь Малиновский, единственный владелец с марта 2017 года — АО «Городской транспорт», который ведёт деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам в Москве.

Напомним, компания «Тролза-маркет» фигурировала также как соответчик в споре банка «Россия» и крупнейшего троллейбусного завода России, базирующегося в Саратовской области. На заводе с весны наблюдались финансовые сложности, вынудившие его уйти в режим простоя, из которого он вышел лишь в декабре 2019 года. Иск о банкротстве завода «Тролза», поданный всё тем же банком, до конца так и не рассмотрен. К тому же от Минпромторга России появились претензии почти на 0,5 млрд рублей.

Минпромторг РФ требует с троллейбусного завода почти полмиллиарда рублей