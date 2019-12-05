Пекин, , 07:56 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн встретился в Пекине с председателем и генеральным директором американского нефтегазового гиганта ExxonMobil Дарреном Вудсом, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Хань, являющийся также членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, отметил, что Китай твердо поддерживает экономическую глобализацию и транснациональное сотрудничество, которое являются мощными инструментами экономической глобализации.

По словам Ханя, Китай имеет огромный потенциал развития, что создает почву для инвестиций иностранных компаний в экономику Китая. Он также добавил, что Китай приветствует возможное увеличение инвестиций ExxonMobil, а также готов к строительству химического комплекса в городе Хуайчжоу провинции Гуандун как можно скорее.

Напомним, что в апреле 2019 года ExxonMobil заключила сделку с компанией Zhejiang Provincial Energy Group о поставках сжиженного пригородного газа сроком на 20 лет. Ежегодно китайская компания намерена получать по 1 млн тонн СПГ.

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