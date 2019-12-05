Якутск, , 08:04 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии на Покровской звероферме начали разводить соболей. До этого здесь занимались разведении серебристо-черных лисиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы регионального правительства, на звероферму завезли 300 соболей породы «Салтыковская-1» из Иркутской области. По мнению соболеводов, первое потомство появится лишь через 3 года.

Финансовую помощь в приобретении щенков соболя зверохозяйству оказало министерство сельского хозяйства Якутии.

Для пушистых обитателей строят шеды, где будет и домик и территория для выгула. На следующий год ожидают привоза ещё одной партии маленьких соболей.

Всего в Якутии на шести зоофермах находятся 2 264 серебристо-черные лисицы и 86 голубых песцов.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Томского государственного университета идентифицировали восемь возбудителей, которые вызывают кожные заболевания у соболя.