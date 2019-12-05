Тула, , 07:35 — REGNUM Дорогостоящий новогодний подарок решило сделать себе конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова, входящее в госкорпорацию «Ростех». До конца января 2020 года по заказу ведущего проектного бюро оборонного комплекса России должны быть поставлены шесть автомобилей общей стоимостью более 19,2 млн рублей. Среди них четыре чёрных «TOYOTA Land Cruiser Prado Safety» с чёрным кожаным салоном. В базе госзакупок тендер помечен как находящийся на стадии исполнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион на приобретение шести автомобилей 2019 года выпуска, из которых четыре — «TOYOTA Land Cruiser Prado Safety» и два — «Toyota Camry Safety», прошёл в конце лета, но лоты пока не поставлены. Заказчиком выступает АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», базирующееся в Туле. Бюро выпускает для российской армии свыше 150 образцов вооружения и военной техники, входит в Ростех через холдинг «Высокоточные комплексы».

Общая стоимость контракта — 19 242 746,67 рубля при средней стоимости каждого автомобиля около 3,2 млн рублей. Поставщик должен также бесплатно предоставить техническое обслуживание на 10 000 км. Сиденья автомобилей должны быть обиты кожей, как и двери, в комплектации внедорожников обязателен круиз-контроль, электропривод водительского сиденья не менее чем в восьми направлениях и прочие удобства.