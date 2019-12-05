Анадырь, , 07:29 — REGNUM В Певеке на Чукотке предприниматель установил аппарат по продаже чистой питьевой воды, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом власти города выделили место для установки бесплатно.

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Известно, что на Чукотке качество питьевой воды далеко от удовлетворительного. Предпринимателю водомат обошёлся в 500 тыс. рублей. Суть аппарата в том, что водопроводная вода проходит через фильтры, минерализируется и собирается в баке, где обеззараживается ультрафиолетом. Уже из бака чистая вода поступает в тару покупателя, которую по желанию можно обработать озоном.

«Воду сдавали для проведения анализов, химические показатели в норме. До конца года цена за один литр будет 10 рублей. Далее планируем немного поднять цену, но для нас принципиально важно, чтобы стоимость 5 литров не превышала 100 рублей. Для постоянных покупателей, которые сформируются к этому времени, цена останется прежней, будут действовать скидочные карты», — рассказала инициатор Юлия Лутошкина.

В планах — запустить ещё три водомата.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Анастасино Манского района Красноярского края целый год из колонок текла грязная вода. Подрядчик выполнил некачественный ремонт водокачки.