Нижнеленинское, , 07:25 — REGNUM В селе Нижнеленинское Еврейской автономной области принята в эксплуатацию ледовая переправа, ведущая в Китай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Переправа соединяет Нижнеленинское с китайским городом Тунцзян и соответствует всем предъявляемым требованиям. Двусторонняя комиссия, в которую вошли представители России и Китая, освидетельствовала переправу, а также подтвердила её безопасность и надёжность. Длина сооружения составляет 550 метров, ширина 6,3 метра. Объект способен выдержать груз до 44 тонн. Переправа будет работать с понедельника по субботу.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе российского села Нижнеленинское Еврейской АО завершается строительство железнодорожного моста, связывающего Россию и Китай.