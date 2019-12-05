Новосибирск, , 07:08 — REGNUM В проект бюджета Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который был принят в первом чтении накануне, 4 декабря, будут внесены поправки. Об этом сообщается на сайте Горсовета.

Рассмотрение бюджета во втором пройдёт на последней в 2019 году сессии Совета депутатов 23 декабря.

«Между первым и вторым чтением мы будем обсуждать внутренние параметры бюджета, вносить поправки и 23 декабря выйдем на сессию уже с уточнёнными параметрами, — отметил председатель Горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Бюджет остаётся у нас социально-ориентированным: 71,5% расходов составляют расходы на социальную сферу. Депутатский корпус продолжает бороться за исполнение как можно большего числа наказов».

Он призвал специалистов мэрии внимательнее относится к вопросам горожан, а тем, у кого эти вопросы вызывают раздражение, предложил поменять место работы.

Как сообщало ИА REGNUM, основные параметры новосибирского городского бюджета утверждены в следующих объёмах: доходы — 49,1 млрд рублей, расходы — 50,3 млрд рублей, дефицит — 1,2 млрд рублей.

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