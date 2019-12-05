Ашхабад, , 07:01 — REGNUM Швейцарско-нидерландская трейдинговая компания «Vitol» с декабря 2019 года начнет закупать в Туркмении мазут и дизельное топливо, передает «Reuters» со ссылкой на собственные источники.

Крупнейший в мире нефтетрейдер решил проблему нехватки танкеров на Каспийском море, починив имеющиеся суда и заключив соглашение с Россией об экспорте туркменских нефтепродуктов через российский порт Новороссийск.

Отмечается, что «Vitol» выиграл тендер на приобретение дизтоплива и мазута, произведенных Туркменбашинским нефтеперерабатывающим заводом еще в мае текущего года, но компании потребовалось несколько месяцев, чтобы договориться о логистике.

В ближайшее время планируется первая пробная отгрузка через Новороссийск 20 тысяч тонн мазута и 25 тысяч тонн дизельного топлива, которые будут доставлены туда по железной дороге из Махачкалы.

При благополучном исходе этого мероприятия в 2020 году «Vitol» намерен поставить через российский порт около 500 тысяч тонн туркменских нефтепродуктов.

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