Москва, , 07:00 — REGNUM Российские производители органических продуктов попросили переходный период для запуска инфраструктуры, которая требуется для обеспечения закона об органическом земледелии. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отраслевых ассоциаций.

«Работа по этому поводу ведется с сентября, сам вопрос неоднократно поднимался в рамках целого ряда мероприятий», — отметил исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко.

Федеральный закон «Об органическом земледелии» вступает в силу 1 января 2020 года. В соответствии с ним производителям необходимо получить сертификат у аккредитованных организаций, и сегодня часть соответствующих услуг может оказывать только Воронежский филиал ФГУП «Россельхозцентр».

"Вопрос лишь в одном — когда появится сертификационный орган, и когда растает снег (чтобы сделать проверку в поле), чтобы физически решить ситуацию с переходом этих компаний», — объяснил Мироненко.

Таким образом, производители продуктов полагают, что без необходимой отсрочки полки в российских магазинах могут оказаться пустыми, поскольку с них уберут товары, сертифицированные по стандартам Евросоюза.

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