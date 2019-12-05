Пекин, 5 декабря 2019, 06:57 — REGNUM Судебный иск против американской Федеральной комиссии по связи США подала китайская телекоммуникационная корпорация Huawei, 5 декабря сообщает Центральное телевидение Китая.
Такой шаг Huawei сделала в связи с решением властей США запретить компании участвовать в программе федерального субсидийного фонда. По мнению юристов китайского телекоммуникационного гиганта, данный запрет нарушает нормы конституции США.
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная комиссия по связи США запретила перевозчикам, получающим субсидии от Universal Service Fund, использовать средства для приобретения оборудования у компаний, представляющих «угрозу для национальной безопасности» США. В числе этих компаний оказались крупнейшие китайские корпорации Huawei и ZTE.