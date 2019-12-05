Новосибирск, , 06:47 — REGNUM Количество паспортов транспортных средств (ПТС), выданных таможенными органами Сибири в 2019 году увеличилось более чем в два раза. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

За 11 месяцев текущего года выдано 2 346 ПТС на транспортные средства ввозимые физическими лицами. Это в 2,7 раза больше, чем в аналогичный период 2018 года (882 ПТС).

Лидеры роста — Хакасская таможня (увеличение 4,7 раза до 75 ПТС) и Новосибирская таможня (увеличение в 3,9 раза до1002 ПТС). В 2,9 раза (до 182) выросло количество ПТС, выданных физическим лицам Кемеровской таможней.

Транспортные средства в Сибирь везут из стран Евразийского экономического союза: Киргизии — 1444 ПТС, Казахстана — 555 ПТС, Армении — 188 ПТС и Белоруссии — 73 ПТС.

Как отмечают в Сибирском таможенном управлении, одна из причин многократного увеличения случаев выдачи ПТС на автотранспорт — ввоз на территорию Киргизии большого количества автомобилей по более низким ставкам таможенных платежей в сравнении с действующими ставками на территории России до её вступления в ЕАЭС.

Количество ПТС, выданных на транспортные средства, ввезённые юридическими лицами, увеличилось в 2 раза — 4 752 ПТС против 2 339 ПТС в аналогичном периоде 2018 года.

При этом, за 11 месяцев 2019 года таможенными органами СТУ возбуждено 41 дело об административных правонарушениях за «невывоз физическими лицами временно ввезенных транспортных средств в установленные сроки» и 11 дел за «передачу права пользования или иное распоряжение временно ввезёнными физическими лицами транспортными средствами».