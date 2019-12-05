Казань, , 06:40 — REGNUM В Татарии подвели итоги внешнеторгового оборота за девять месяцев 2019 года, который, составив 12 771,5 млн долларов США, сократился на 11,5% относительно такого же периода 2018 года. Татарстанстат сообщил, что сократился и импорт, и экспорт товаров, передаёт ИА REGNUM.

За рассматриваемый период было экспортировано товаров на сумму 10 477,3 млн долларов США — на 8,1% меньше чем годом ранее. Импорт составил 2294,2 млн долларов США и снизился на 24,3%. На долю экспорта в структуре внешнеторгового оборота приходилось 82%, импорта — 18%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса региона было 8183,1 млн долларов США против 8368,6 млн годом ранее.

Страны дальнего зарубежья составляли более 87% в структуре оборота, при этом их доля в экспорте выросла немного — на 0,2%, а в импорте снизилась на 2,2%.

Наибольшая доля в структуре внешнеторгового оборота приходится на Нидерланды — 14,4% (1842,2 млн долларов США), Польшу — 12,9% (1644,2 млн долларов США) и Германию — 9,5% (1208,8 млн долларов США).

Напомним, с 3 по 5 декабря 2019 года в Казани с рабочим визитом находится министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Через него Реджепу Эрдогану передали приглашение посетить Казань в рамках одного из визитов в Россию. По итогам 2018 года взаимный товарооборот Татарии с Турцией был порядка 350 млн долларов США.