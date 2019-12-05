Токио, , 06:41 — REGNUM Пакет мер по поддержке пострадавших от стихийных бедствий регионов Японии и стимулированию экономики на сумму 26 трлн иен ($239 млрд) будет одобрен правительством Японии 5 декабря. Об этом сообщает телеканал NHK.

На внеочередном заседании правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ будет принят пакет стимулирующих мер, подобных принятым в 2016 году на сумму 28,1 трлн иен ($258 млрд). Выделяемые средства в первую очередь будут направлены на восстановление пострадавших от тайфунов регионов. Вторая задача — защита экономики Японии от последствий мирового экономического спада.

Правительство рассчитывает ещё в декабре сформировать необходимые для реализации своих планов дополнительные бюджеты на 2019 и 2020 финансовые годы.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало ноября совокупный ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от тайфунов «Факсай» и «Хагибис» превысил 218 млрд иен ($1,9 млрд).

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