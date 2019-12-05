Химки, Московская область, , 06:12 — REGNUM На торжественные мероприятия, посвящённые открытию нового терминала международного аэропорта «Шереметьево» в Московской области, АО «Международный аэропорт «Шереметьево» планирует потратить 10,5 млн рублей. Соответствующее объявление о проведении закупки в форме запроса предложений размещено на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Исполнитель должен будет в период с 15 по 25 января 2020 года организовать торжественную церемонию открытия на не менее 230 гостей, в числе которых госорганы, представители бизнеса и СМИ, реализовать комплекс работ, включающий в себя разработку декорационно-художественного оформления, торжественную регистрацию не менее 190 пассажиров первого рейса, вылетающего из нового терминала, в который входит фуршет и памятные сувениры. Помимо этого, должно быть организовано выступление артистов и прочее.

Напомним, аэропорт в 2018 году обслужил свыше 45 млн пассажиров, что на 14,3% больше чем годом ранее.