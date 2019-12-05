Нижний Новгород, , 05:51 — REGNUM В комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области за подписью губернатора поступил законопроект, который вносит изменения в бюджет на 2019 год. Корректировки затронут как доходную, так и расходную часть — их уменьшат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициатива поступила в комитет 3 декабря 2019 года. Поправки автор объясняет изменениями адресной инвестиционной программы и корректировкой объёмов безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Доходы и расходы областного бюджета после поправок уменьшатся на 52,946 млн рублей. Доходная часть составит 177,726 млрд рублей, расходная — 189,15 млрд рублей при неизменном дефиците — 11,424 млрд рублей.

Безвозмедные поступления из федерального бюджета сокращаются на 295,869 млн рублей. В их число входят 8,6 млн рублей трат на отдельные меры соцподдержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, оплата услуг ЖКХ за отдельные категории граждан на 160,3 млн рублей. Причины сокращения поступлений не сообщаются.

При этом по другим статьям безвозмездные поступления из бюджета РФ, наоборот, увеличат на 235,903 млн рублей, но разница всё равно составит около 59,9 млн рублей не в пользу бюджета области. В числе дополнительных поступлений в регион 69,776 млн рублей на полномочия по выплате пособий за рождение первого ребёнка.