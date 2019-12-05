Пхеньян, , 05:48 — REGNUM В Северной Корее завершилось строительство Пхалхянской плотины на Оранчхонской гидроэлектростанции, сообщает Центральноей телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Построенная в районе Оранчхон Пхалхянская плотина является великим творением опоры на собственные силы», — говорится в сообщении.

ЦТАК отмечает, что в ходе возведения плотины на место стройки приезжал и лидер КНДР Ким Чен Ын, который «принял революционные меры по срочному завершению строительства». Ожидается, что ввод в эксплуатацию Оранчхонской ГЭС позволит решить проблемы нехватки электроэнергии в КНДР и помочь развитию сельского хозяйства в провинции Северный Хамгён. Завершение строительства отметили торжественным митингом с речами и песнями.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии введения в эксплуатацию Чжунпхёнской овощеводческой тепличной фермы и лесопитомника. Отмечалось, что за год было возведено 320 теплиц, несколько сотен жилых домов и лесопитомник.

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