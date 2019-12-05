Хабаровск, , 05:30 — REGNUM Совладелец единственного на Дальнем Востоке электросталеплавильного завода «Амурсталь» Павел Бальский предложил 2 млрд рублей губернатору Сергею Фургалу для спасения предприятия от остановки, вместо создания залогового фонда, в который власти Хабаровского края намерены поместить имущества на 130 млрд рублей. Бальский также раскрыл некоторые аспекты реального положения металлургического завода, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Павел Бальский сообщил, что, несмотря на то, что юридически совладелицей ГК «Торэкс» и, в том числе, завода «Амурстали» является супруга губернатора Хабаровского края Лариса Стародубова и деловой партнёр главы региона Николай Мистрюков, в данный момент помещенный в московский СИЗО по подозрению в давних убийствах, все дела он вёл исключительно с Сергеем Фургалом.

«Госпожу Стародубову я в своей жизни видел всего один раз. Николая Мистрюкова — раз пять или шесть. И это с 2017 года (когда группа «Торэкс приобрела «Амурсталь», прим. ИА REGNUM). Все переговоры всегда вёл с Сергеем Фургалом, от момента приобретения завода вплоть до осени этого года, когда мы обсуждали возможность покупки мною их доли или ими — моей — для выхода из сложившейся конфликтной ситуации. Де-юре заводом владеет его супруга, но все переговоры всегда вёл только он, все решения принимал тоже он. В двух компаниях он до настоящего времени является учредителем вместе с Мистрюковым. Остальные компании оформлены на жену. Да и Николай Мистрюков в большей степени сидел, что называется, на хозяйстве, решения принимал именно Фургал», — сообщил хабаровскому ИА ДВ-Новости Павел Бальский.

Бизнесмен, владеющий половиной металлургического производства, предложил 2 млрд рублей вместо создания залогового фонда. По его мнению, если завод получит такие деньги, банки вновь откроют финансирование по кредитным линиям. Письмо об этом он направил лично губернатору Сергею Фургалу — как человеку, который единственный принимает важные решения по заводу.

Условием предоставления гарантий (и денег) Бальский назвал замену генерального директора завода Сергея Кузнецова — на более компетентного управленца. На этом Бальский настаивает не впервые.

Павел Бальский «Основная причина конфликта в том, что я фактически отстранён от управления заводом и другими компаниями группы «Торэкс». Хабаровские учредители почему-то решили, что и завод, и остальные производства принадлежат только им и только они могут принимать решения».

Бальский настаивает, и, по его словам, неоднократно писал об этом Фургалу и Стародубовой, на совместном управлении и «Амурсталью», и прочими активами «Торэкс». Но соучредители словно его не слышат, ответов на свои обращения он не получает.

Генеральный директор «Амурстали» Сергей Кузнецов является также депутатом краевой думы и членом ЛДПР.

Очередное письмо Павел Бальский направил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу недавно. Ответ Фургал должен был дать 3 декабря. Но его не последовало.

Судя по всему, именно по этой причине Бальский решил обратиться в региональные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в офисах предприятий ГК «Торэкс», совладельцами которой являются супруга губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова и его давний деловой партнёр Николай Мистрюков, прошли обыски и выемка документов. Далее был арестован и помещен в СИЗО города Москвы Николай Мистрюков. Дирекция «Амурстали» — главного актива ГК «Торэкс» сообщила, что после обысков кредитующие банки приостановили финансирование, а поставщики материалов — поставки. Было заявлено, что «Амурсталь» может встать уже через 10 дней. В зимний период это означает крах завода, на восстановление потребуется не менее 1,5 млрд рублей. Для спасения «Амурстали» власти решили создать залоговый фонд, в который намерены поместить имущества на 130 млрд рублей. С этим согласны далеко не все в Хабаровском крае. Даже несмотря на то, что все единодушны во мнении, что потерять завод нельзя — без работы только в Комсомольске-на-Амуре могут остаться 16 200 человек.