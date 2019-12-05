Саранск, , 05:08 — REGNUM Более 2 млрд рублей дотаций получит Мордовия для выполнения социальных обязательств за 2019 год. Об этом 4 декабря сообщается на официальном портале органов государственной власти республики.

Среди 22 регионов, по которым было принято решение об оказании помощи для обеспечения сбалансированности бюджетов 2019 года, Мордовия оказалась самым крупным получателем. Из примерно 19 млрд рублей, которые предполагалось выделить на эти цели из федерального бюджета, республика получит 2 млрд 160 млн 476 тыс. рублей.

По словам главы республики Владимира Волкова, выделенные средства пойдут на выполнение до конца 2019 года социальных обязательств региона.