Нью-Йорк, США, , 05:08 — REGNUM Сообщения СМИ о возможном разрешении торгового противостояния между США и Китаем вернули рост ведущим фондовым индексам США. Об этом 4 декабря свидетельствуют данные бирж.

Так, под завершение торгов фьючерс на промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,55% и составил 27 654,66 пункта. Индекс NASDAQ поднялся на 0,54%, достигнув 8566,672 пункта, а S&P 500 подрос до отметки 3115,60 пункта или на 0,72%.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем, скорее всего, будет заключена после президентских выборов в США в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин начал переговоры с Вашингтоном о законопроекте по Синьцзяну