Хабаровск, , 04:18 — REGNUM Хабаровская краевая дума приняла бюджет на 2020 год. Дефицит региональной казны составит 7,2 млрд рублей. Минфин края называл бюджет «консервативным», общественность высказывается жёстче, называя его «бюджетом поддержания физиологического существования». О развитии региона с таким бюджетом речи не идёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2020 году в краевой казне не предусмотрено увеличение расходов на развитие промышленности и сельского хозяйства — наиболее проблемных отраслей экономики региона.

Доходы составят 108,2 млрд рублей, расходы — 115,4 млрд.

Губернатор края Сергей Фургал уже пообещал, что дефицит бюджета правительство будет пытаться закрывать и понижать:

«Дефицит бюджета будем закрывать, понижать за счёт собственных доходов и снижения расходов. Будем пытаться сокращать госдолг».

В 2021 и 2022 годах, по замыслу краевых властей, дефицит бюджета должен продолжать снижаться. В 2021 году он запланирован в объёме 6,1 млрд, в 2022 — 5,5 млрд рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы края в 2020 году составят около 80 млрд рублей, в 2019-м — порядка 74 млрд.

Дефицит в 2019 году составлял 8,1 млрд рублей.

Однако бюджет подвергся резкой критике со стороны региональных СМИ, оппозиционных депутатов крайдумы.

Так, региональное ИА ДВ-Новости опубликовало материал с заголовком «Крест на развитии Хабаровского края поставили депутаты Закдумы».

Депутат крайдумы Максим Кукушкин (КПРФ) назвал бюджет непрозрачным и нереалистичным.

«Сразу отмечу — он совершенно нереалистичный. Сознательно скрыты налоговые и неналоговые доходы, порядка 4−6 млрд рублей. В других субъектах — более правильный подход».

Критику оппонентов ЛДПР-большинства в краевой думе вызывает недофинансирование в бюджете 2020 года сельского хозяйства, при том, что в этой отрасли провалы просто оглушительные: с начала 2019 года производство мяса рухнуло на 47%, молока на 21%, регион фактически не в состоянии сам себя кормить. Снижены расходы на энергетику, хотя в крае очень ветхие сети, многие работают со времен СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, принимая бюджет 2019 года, депутаты краевой думы уже урезали расходы на 11%. Тогда критика снижения расходов на медицину, например, была столь резкой, что властям пришлось вносить изменения в главный финансовый документ региона. Однако, исходя из цифр и фактов, напрашивается вывод: Хабаровский край не может себе позволить никакого развития — он просто ничего не зарабатывает. Госдолг региона превышает 52 млрд рублей. Индекс промпроизводства снижается, реальные располагаемые доходы населения падают, только за 2019 год регион потерял более 1700 предприятий малого бизнеса. Доходы бюджета удалось увеличить в основном за счёт поступления федеральных субсидий.