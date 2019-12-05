София, , 04:19 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что строительство «Балканского потока» (болгарской части газопровода «Турецкий поток») было задержано из-за проведения обязательных процедур, заявление прозвучало в эфире телеканала BTV.

Бойко Борисов опроверг слова президента России Владимира Путина о намеренном затягивании строительства «Балканского потока». Он объяснил задержу тем, что болгарский участок был поздно начат, так как следовало завершить определённые процедуры, предписанные Европейским Союзом. Болгария же, как подчеркнул Борисов, — «лояльный член НАТО и ЕС».

Тем не менее, по словам болгарского премьера, уже построено 140 — 150 км газопровода и темп строительства в среднем — 5 км в день, в чём он предложил Путину убедиться лично. Борисов надеется, что газопровод будет запущен к концу 2020 года. Он считает, что Болгария станет «единственной быстрой и хорошей альтернативой» для российского газа.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Владимир Путин заявил, что Российская Федерация найдет другие возможности реализации продолжения газопровода «Турецкий поток» в том случае, если Болгария не захочет в этом проекте участвовать.

Россия найдет способ продлить «Турецкий поток» в обход Болгарии — Путин

Читайте ранее в этом сюжете: Сербия вскоре завершит укладку труб по проекту «Турецкий поток» — Путин