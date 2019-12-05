Владивосток, , 02:47 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации концепции развития острова Русский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Данный документ размещён на сайте правительства России и он закрепляет основные принципы проекта, которые заключаются в создании условий для развития острова Русский как международного научно-образовательного и технологического кластера.

Планом предусмотрено два этапа развития. На первом этапе, который продлится до 2022 года, на острове будет создана территория опережающего развития, построена необходимая дорожно-транспортная и коммунальная инфраструктура, технопарк и Центр международного сотрудничества. На втором этапе, в 2023—2027 годах, предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению губернатора Приморья Олега Кожемяко на острове Русский будет законсервировано «до лучших времён» строительство Инновационного центра.