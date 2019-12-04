Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Американское агентство Bloomberg опубликовало список влиятельных людей мира 2019 года по версии редакции.

Всего в списке 50 человек. В этом году в их число попал миллиардер Борис Йордан, по мнению редакции Bloomberg — Йордан стал одним из тех, кто определял развитие бизнеса в 2019 году.

Оказывается, что компания Curaleaf, совладельцем которой является Йордан, стала крупнейшим в США производителем медицинской марихуаны, а сам Йордан при этом стал миллиардером.

Йордан родился на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. В России он хорошо известен, как основатель инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», а также владелец одной из крупнейших страховых компаний «Ренессанс Страхование». Также он был генеральным директором телеканала НТВ.

Однако основой состояния Йордана является пакет акций компании Curaleaf, созданной в 2010 году. Эта компания производит медицинскую марихуану.

В 2018 году она разместила свои акции на бирже в Торонто. IPO в Канаде пришлось проводить потому, что в США на федеральном уровне каннабис не легализован. Капитализация компании в том году составила $2,1 млрд.

В текущем году Йордан смог купить двух крупнейших американских производителей медицинской марихуаны — Cura Partners (бренд вейпов Select) и GR Companies (работает под брендом Grasroots). Эти компании были скуплены ради их лицензий в Иллинойсе и Мичигане.