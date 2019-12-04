Лондон, , 23:40 — REGNUM «Эталонная» нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше $63 за баррель, 4 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на $2,23 (3,67%), до $63,05 за баррель. Дневной диапазон Brent — от $61,00 до $63,50 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подрожали на $2,31 (4,12%), до $58,41 за баррель. Дневной диапазон WTI составляет $56,27 — $58,66 за баррель.

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