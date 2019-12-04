Москва, , 23:10 — REGNUM В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обсудили реализацию стратегий цифровой трансформации госкомпаний.

Национальная программа «Цифровая экономика» предполагает, что в ее рамках компании с полным или частичным государственным участием разработают свои стратегии цифровой трансформации. 10 компаний успели сделать это в 2019 году (в их числе — корпорация Россети, которые выложили концепцию в сети Интернет), еще 20 представят свои стратегии в 2020 году.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Кисляков уточнил, что перед предприятиями с государственным участием стоит задача стать образцом цифровой трансформации, так как в отличие от других участников рынка государство помогает госкомпаниям избежать кризисов, связанных с управленческими решениями и минимизировать риски, связанные с внедрением новых технологий.

Директор по работе с госзаказчиками ПАО «Вымпелком» Александр Шведов сообщил, что компания решает важную задачу — помогаем определить направления цифрового развития для всего российского бизнес-сектора через разработку ключевых показателей эффективности по процессу цифровой трансформации.

Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности на 1 января 2019 года составило 59 600., доля госсектора в российской экономике оценивается в 40−50%. Крупнейшими по выручке и входящими в рейтинг РБК 500, госкорпорациями являются Газпром, Сбербанк, РЖД, Ростех, ВТБ.

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