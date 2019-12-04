Псков, , 22:35 — REGNUM В Псковской области одобрен проект строительства производства монокристаллов углерода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации региона, проект компании «Синтез Технолоджи» одобрил сегодня, 4 декабря, экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Производство будет размещено на территории ОЭЗ под Псковом. По словам генерального директора компании «Синтез Технолоджи» Екатерины Наговициной, запуск производства запланирован на третий квартал 2020 года.

Предполагается, что 70% готовой продукции будут составлять монокристаллические пластины (более 5 тыс. карат в год), 30% — бриллианты (около 2 тыс. карат в год).

Будущим работникам предприятия пообещали зарплату в 60 тыс. рублей (при средней по региону около 29 тыс. рублей). Планируется создать около 30 рабочих мест.

Напомним, в России центрами изготовления синтетических алмазов являются Троицк, Сестрорецк и Новосибирск.