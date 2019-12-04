Москва, , 21:53 — REGNUM С 1 января 2020 года прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров составит 6,6%. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

В фонде отметили, что такая прибавка позволит в среднем увеличить ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам на тысячу рублей. Индексация пенсий, таким образом, пройдет с опережением инфляции.

Также в ПФР рассказали, что средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. рублей.

Кроме того, в феврале 2020 года ожидается индексация ежемесячных выплат для 15 млн граждан России, у которых есть право на льготы и различные формы социальной поддержки.