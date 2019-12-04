Кишинёв, , 21:11 — REGNUM Кредит в размере $90 млн у Европейского банка реконструкции и развития готово просить молдавское руководство в случае, если придётся закупать газ в ЕС, сообщили 4 декабря в правительстве Молдавии.

По словам молдавского министра экономики и инфраструктуры Анатолия Усатого, кредит в ЕБРР нужно будет брать в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября лава Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что если транзит российского газа через Украину прекратится, то Молдавия сможет получать газ через «Турецкий поток» или путём отбора голубого топлива на границе России и Украины с последующей транспортировкой до границы Украины и Молдавии.

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