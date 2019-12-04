Лондон, , 21:00 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения запасов в США и скорой встречи ОПЕК, 4 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы нефти Brent подорожали на $2,52 (4,14%), до $63,34 за баррель. Максимальным значением торгов для Brent являются $63,50 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подорожали на $2,35 (4,19%), до $58,45 за баррель. Сессионный максимум WTI составляет $58,66 за баррель.

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