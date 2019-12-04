Сарапул, Удмуртия, , 20:47 — REGNUM Администрация Сарапула обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд Удмуртии, пытаясь расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Губахинская Энергетическая Компания» (ГЭК). По словам главы минстроя республики Дмитрия Сурнина, компания работает два года и накопила долг перед ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» в размере 100 млн рублей, а вложить в модернизацию теплосетей до начала 2020 года необходимо было 18 млн рублей. Такой динамики образования задолженности нет ни у одного предприятия региона.

«Мы знаем о намерениях «Газпром межрегионгаз Ижевск подать иск о признании ГЭК несостоятельным, это произойдет, наверно, через пару месяцев», цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск». По его словам, рисков для отопительного сезона ни иск администрации, ни разбирательство с «дочкой» «Газпрома» не несет.

Он уточнил, что в настоящее время прорабатывается вопрос наращивания технических и человеческих ресурсов для передачи на обслуживание муниципальным предприятиям.

Глава ГЭК Николай Колесников заявил, что заявление о нарушении сроков концессии является необоснованным. Предельный срок проведения мероприятий установлен до 2024 года. А устранить все недочеты к 1 декабря, как требовала администрация, компания не могла, поскольку это привело бы к остановке выработки и поставки тепла. У компании есть резервные финансовые возможности на все случаи непредвиденных аварийных ситуаций. Аварийный запас был проверен Ростехнадзором и администрацией Сарапула, добавил он.

Читайте также: В Сарапуле из-за долгов энергетиков ввели режим повышенной готовности

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября на территории Сарапула действует режим повышенной готовности, который ввел глава города Александр Ессен. Он отметил, что в ежедневном режиме будет вестись мониторинг обстановки, ответственные лица будут круглосуточно дежурить, ГЭК планирует погашать задолженность и обязуется обеспечивать функционирование всех объектов теплоснабжения. Ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» намеревалось обратиться в суд для признания ГЭК банкротом, общий объем задолженности компании газовики оценивали в 115 млн рублей. Прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») из-за угрозы срыва отопительного сезона. А в начале октября компанию оштрафовали за ненадлежащее содержание объектов теплоснабжения.

Читайте также: Риск есть: глава Удмуртии о срыве отопительного сезона в Сарапуле