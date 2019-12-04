Рим, , 20:46 — REGNUM С 2020 года в Италии может вырасти на 2% налог на доходы концессионеров — участников проектов частно-государственного партнерства, передает Il Sole 24 Ore в среду, 4 декабря.

Изменения, которые могут затронуть, в том числе, операторов платных дорог, будут внесены в проект финансового маневра и в ближайшие дни обсуждены парламентом.

Полученные от состоятельных компаний дополнительные средства предполагается направлять на реализацию социальных проектов, вследствие чего наблюдатели иронически называют это нововведение «налогом Робин Гуда».