Ижевск, , 20:32 — REGNUM ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов», который признан банкротом в июле 2017 года, накопил долг по заработной плате в размере 11 млн рублей. Задолженность была погашена после вмешательства надзорных органов, сообщает Генеральная прокуратура РФ,

В августе конкурсный управляющий реализовал имущество предприятия на сумму, достаточную для погашения долга. Кроме того, в период конкурсного производства взыскивалась дебиторская задолженность, денежные средства направлялись на погашение всей кредиторской задолженности.

В настоящее время долги по зарплате в отношении сотрудников завода погашены в полном объеме.

ИА REGNUM напоминает, ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов» образован в августе 1982 года. Это единственное предприятие в Удмуртии, которое производит силикатный кирпич. В 2014 году завод запустил новую линию производства, приобрел новое оборудование, в числе которого и пресс Lasco. Однако средства на модернизацию были кредитные в размере около 50 млн рублей. Осенью 2015 года завод остановил производство. Тогда власти Удмуртии заверяли, что ситуация взята на контроль.

В то же время 240 человек единовременно остались без работы и с огромными долгами по зарплате. Предприятие собиралось запустить процедуру ликвидации.

В январе 2016 года на сайте объявлений avito.ru появилось сообщение о продаже имущества завода. Предприятие продавалось как единое целое в разделе «Готовый бизнес» для возобновления производства кирпича. Также предлагалось еще 18 лотов отдельно, которые не повлияют на процесс производства.

В отношении предприятия было открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства, предусмотренное для ликвидируемого должника, поскольку в июне 2016 года общее собрание акционеров завода приняло решение о ликвидации Чуровского завода.

Новый глава Удмуртии Александр Бречалов, находясь еще в статусе врио, встречался с жителями поселка Чур и сказал, что завод включен в карту инвестиционных возможностей Удмуртии. На момент его визита задолженность по зарплате перед работниками предприятия составляла 12 млн рублей. Бречалов отметил, что все сразу выплатить не получится, но поэтапно все долги будут закрыты.

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