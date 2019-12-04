Тамбов, , 20:29 — REGNUM Тамбовские власти в 2020 году планируют выделить на лекарственное обеспечение льготников дополнительные средства в размере 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Средства заложены в проекте областного бюджета на 2020 год. Часть из них будет направлена на лечение людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. В целом в областном бюджете на льготное лекарственное обеспечение на 2020 год предусмотрено 430 млн рублей. Медицинские организации области в настоящее время формируют заявки на льготные лекарственные препараты и медицинские изделия.

Вопросы лекарственного обеспечения льготных категорий населения области находятся на постоянном контроле губернатора Александра Никитина. На начало декабря 2019 года в области создан запас лекарств по 475 торговым наименованиям на сумму 113,4 млн рублей, что соответствует четырехмесячной потребности.

Всего в регионе правом на льготное лекарственное обеспечение обладают свыше 63 тыс. человек, из которых почти 35 тыс. — это федеральные льготники, свыше 28 тыс. — региональные льготники.

В 2019 году на лекарственное обеспечение тамбовских льготников заложили 640,4 млн рублей, из которых 330 млн рублей выделили из регионального бюджета, остальные средства поступили из федеральной казны. До конца года станет известна и та сумма, которую в 2020 году на эти цели выделит федеральный бюджет. Но уже сейчас в облздраве говорят, что благодаря решению региональных властей у медиков появятся дополнительные возможности для обеспечения льготников необходимыми лекарствами.