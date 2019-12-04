Москва, , 20:21 — REGNUM Комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект о защите и поощрении капиталовложений и инвестиций в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Правительство предлагает ввести два инвестиционных режима — общий и проектный инвестиционный режим. Общий режим подразумевает, что все законодательные нормы, которые ухудшат условия ведения бизнеса, будут вступать в силу с отсрочкой в три года. При этом размер вложений никак не ограничен.

В случае, если инвестор претендует на господдержку, он может работать в рамках проектного инвестиционного режима. Так, инвестор заключат соглашение о защите и поощрении инвестиций и получают право на неизменность ставки налога на прибыль, а также транспортному и земельному налогу на срок от шести до 20 лет. Кроме того, им также гарантируется неизменность условий техрегулирования, лицензирования и землепользования на срок до трех лет.

Взамен гарантиям инвесторы обязуются вложить в проект определенное количество средств. Так, если речь идет о проектах в сфере образования, здравоохранения и культуры необходимо вложить порядка 250 млн рублей при общем бюджете проекта в 1 млрд рублей. Если же речь идет о проектах в области промышленности, сельского хозяйства или цифровой экономики, бюджет которых не менее 7 млрд рублей, инвестору будет необходимо вложить не менее 1,5 млрд рублей собственных средств. Для участия в крупных проектах, бюджет которых не менее 25 млрд рублей, инвесторам необходимо вложить минимум 5 млрд рублей.

При этом правительство особо отмечает, что речь идет о проектах в реальном секторе экономики, поэтому новые нормы не коснутся таких сфер как добыча нефти и газа, а также алкогольной и табачной продукции, игорного бизнеса, а также финансового сектора.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении на пленарном заседании 10 декабря. Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты планируют дальнейшую работу над законопроектом уже в 2020 году с тем, чтобы регионы могли качественно проработать предложения по изменению норм закона ко второму чтению.