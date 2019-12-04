Милан, Италия, , 19:45 — REGNUM Власти ЕС не видят никакой необходимости в пересмотре текста реформы «механизма финансовой стабильности», заявил журналистам в среду, 4 декабря, президент Еврогруппы Марио Чентено.

Ранее проект этой реформы вызвал скандал в Италии. В оппозиции утверждают, что премьер-министр Джузеппе Конте от имени Италии уже поддержал проект, хотя не получал на это согласие ни министров, ни депутатов.

Новые правила расширят полномочия ЕС по вмешательству в экономическую политику стран с высоким госдолгом, в том числе и Италии, утверждают оппозиционеры. В правящей коалиции также нет согласия, следует ли поддерживать реформу в ее нынешнем виде.