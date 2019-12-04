Кострома, , 19:42 — REGNUM В Костромской области в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь смогут участвовать специалисты любого возраста, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Сергей Ситников отменил норму, ограничивающую участие в этих программах врачей старше 50 лет. Предложение снять возрастной ценз и распространить действие программы «Земский доктор» на все возрасты прозвучало в ежегодном послании Федеральному собранию Владимира Путина.

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Костромской области при трудоустройстве в государственное медицинское учреждение в сельской местности или в городе с численностью жителей до 50 тысяч человек врачи получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, фельдшеры — 500 тысяч рублей.