Джакарта, , 19:37 — REGNUM О риске ведения бизнеса с китайскими компаниями сообщили 4 декабря в Антикоррупционном агентстве Индонезии.

«Мы советуем правительству быть более осторожным с инвестициями из Китая», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября индонезийское правительство подписало договор о строительстве скоростной железной дороги между Джакартой и городом Сурабаей (Индонезия) с японский агентством международного сотрудничества.

Три года назад Китай начал строить скоростную железную дорогу между Джакартой и городом Бандунг (Индонезия). Есть мнение, что договор на строительство с Японией — попытка со стороны Индонезии подстраховать себя, чтобы не зависеть полностью от Китая.

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