Севастополь, , 19:46 — REGNUM Половину проектно-сметной документации по объектам федеральной целевой программы развития Севастополя, которую ранее подготовили органы исполнительной власти города, необходимо переделать. Об этом 4 октября заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Я уже достаточно серьёзно разобрался в вопросах федеральной целевой программы. К сожалению, с тем качеством проектов и с тем качеством подходов, которые были реализованы в предыдущий период, сложно сейчас показать блестящее исполнение ФЦП. Половину проектов просто нужно выкидывать в мусор и переделывать, чтобы не тратить бюджетные деньги», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве города сообщили, что в Севастополе на октябрь 2019 года ФЦП исполнена лишь на треть от запланированного объёма.

Об этом: В Севастополе лишь на треть исполнили Федеральную целевую программу