Севастополь, 4 декабря 2019, 19:46 — REGNUM Половину проектно-сметной документации по объектам федеральной целевой программы развития Севастополя, которую ранее подготовили органы исполнительной власти города, необходимо переделать. Об этом 4 октября заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве города сообщили, что в Севастополе на октябрь 2019 года ФЦП исполнена лишь на треть от запланированного объёма.
Об этом: В Севастополе лишь на треть исполнили Федеральную целевую программу