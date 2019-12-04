Душанбе, , 19:31 — REGNUM На центральной городской свалке таджикистанского города Бохтара сотрудники главного управления Службы государственного надзора в системе здравоохранения и соцзащиты в Хатлонской области уничтожили более 2 тонн просроченных и несертифицированных медикаментов, парфюмерии и детского питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что с начала 2019 года таких товаров было уничтожено 9 тонн 386 кг (всего 971 наименование) на общую сумму 528 тыс. 827 сомони (3,5 млн рублей).

При этом в пресс-службе ведомства подчеркнули, что фармацевтические компании и медицинские учреждения добровольно сдали в Службу надзора 622 наименования из общего количества уничтоженных медикаментов. То есть предприниматели стали более ответственно относиться к этой проблеме.

Однако, в пресс-службе добавили, что с начала 2019 года в Таджикистане было возбуждено 155 дел в отношении недобросовестных предпринимателей фармацевтического сектора, они выплатили штрафы на общую сумму 267 тыс. 740 сомони (1,8 млн руб.).