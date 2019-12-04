Душанбе, , 19:24 — REGNUM Национальный банк Таджикистана (НБТ) просит кредитные учреждения и граждан страны для перевода денег из-за рубежа использовать услуги систем Юнистрим и Контакт.

«Код Unistream состоит из 12 цифр, а контактный номер — 9 цифр. Эти системы имеют филиалы и представительства на всей территории Российской Федерации», — сказано в обращении регулятора.

В НБТ сообщили, что клиенты также могут переводить средства с одной карты на другую, то есть с российской банковской карты на карту банков Таджикистана, в том числе ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк», ОАО «Коммерческий Банк Таджикистан», ЗАО «Город Душанбе», ЗАО «Спитамен Банк», ОАО» Ориенбанк «и ЗАО» Народный Банк Таджикистан».

Перевод денег через операторов платежных систем, напомнили в Нацбанке страны, не подключенных к Национальному процессинговому центру (НПЦ) денежных переводов, не осуществляется.

«Отныне 9-значные коды платежной системы «Золотая корона» не будут рассматриваться кредитными организациями», — сказано в сообщении.

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