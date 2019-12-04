Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Группа «ФосАгро» награждена премией «Лидер биржевого товарного рынка» за вклад в развитие биржевых торгов минеральными удобрениями в России. Вручение прошло в рамках Шестого ежегодного форума «Биржевой товарный рынок — 2019», который проводит Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая биржа (СПбМТСб). На протяжении многих лет «ФосАгро» остается лидером поставок на внутренний рынок, направляя российским аграриям 30% производимой продукции. Дистрибуторская сеть компании включает 27 сбытовых подразделений в основных аграрных регионах страны. Компания активно использует биржевые механизмы. В 2017 году в рамках пилотного проекта СПбМТСб ФосАгро стала одной из первых компаний, начавшей биржевую торговлю удобрениями. По данным СПбМТСБ, в 2019 году более 40% объемов продаж минеральных удобрений на бирже приходится на долю ФосАгро.

«Стратегия ФосАгро в России — близость к потребителям, как географическая, так и сервисная. ФосАгро продолжает оставаться лидером по поставкам всех видов минеральных удобрений на рынок России. Это значит, что ассортимент, экологичность, качество продукции и услуг ФосАгро, которые мы предлагаем, востребованы. Для ФосАгро биржевые торги — это еще один инструмент прямой работы с российскими потребителями, мы будем и дальше активно участвовать в развитии торгов», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.