Ульяновск, , 18:40 — REGNUM В Ульяновской области подводят предварительные итоги первого года мусорной реформы. Данный вопрос был поднят в Законодательном собрании на заседании рабочей группы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

В Ульяновской области работают четыре региональных оператора по обращению с ТКО. К январю планируется определить оператора пятой зоны — для южных муниципальных образований. Также в 2020 году в региональном бюджете предусмотрено 22,8 млн рублей на оборудование контейнерных площадок, развитие инфраструктуры по сбору и обработке отходов. По информации министерства природных ресурсов, за 10 месяцев региональными операторами установлено 16 309 контейнеров.

Кроме того, в 2020 году планируется ликвидировать 30 несанкционированных свалок и ввести в эксплуатацию новые мощности по обработке ТКО и утилизации фракций после обработки — на эти цели выделяется 136 млн рублей.

По данным минприроды Ульяновской области, в 2019 году ликвидировано стихийных свалок на площади 2,5 гектаров, вывезено более 3 млн кубометров. В регионе работают четыре мусоросортировочных комплекса (по одному у каждого регоператора) общей мощностью 570 тыс. кубометров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Ульяновской области запущен пятый мусоросортировочный комплекс, который позволит дополнительно перерабатывать 30 тыс. тонн отходов. Он работает в Мелекесском районе, сюда сводится мусор с территории трёх муниципальных образований.

Оператором зоны деятельности № 1 (Базарносызганский, Барышский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Майнский, Сурский районы Ульяновской области, а также значительная часть Ульяновского района и часть правобережья Ульяновска) является общество «Горкомхоз», зоны деятельности № 2 — общество «Контракт плюс» (Железнодорожный и Засвияжский районы Ульяновска), зоны деятельности № 3 (Заволжский район Ульяновска, Чердаклинский и Старомайнский районы) — общество «УК Экостандарт», зоны деятельности № 4 (Димитровград, Мелекесский район, Новомалыклинский район) — общество «Экосистема». Статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен на 10 лет.

Напомним, в настоящее время в первой зоне деятельности регионального оператора плата за вывоз ТКО составляет 99,8 рублей, во второй зоне— 83,91 рублей, третьей — 97,35 рублей, четвёртой — 85,1 рублей.